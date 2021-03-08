Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşanan gelişmeler...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 117 milyon 603 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 608 bini, iyileşenlerin sayısı ise 93 milyon 90 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 702 bine, Hindistan'da 11 milyon 244 bine, Brezilya'da 11 milyon 19 bine ve Rusya'da 4 milyon 333 bine ulaştı.

ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, Kovid-19 aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alınırken, ABD'nin New York kentinde kapalı olan devlet okullarının lise kısımlarında 22 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede Kovid-19'un 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

Almanya'da Kovid-19 salgını çerçevesinde uygulanan bazı kısıtlamalar birçok eyalette bugünden itibaren gevşetilmeye başlandı. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) bazı mağazalar randevu ve kayıt yöntemi ile sınırlı sayıda müşteri almaya başladı, müzeler de randevu yöntemiyle ziyaretçilere açıldı. Büyük mağaza zincirleri internet üzerinden randevu alma sistemi kurdu, küçük mağazalar da kapıda randevu alabiliyor.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana devam eden karantina nedeniyle kapanmak zorunda kalan okullar yeniden açıldı.

İngiltere'de ayrıca, son 24 saatte 4 bin 712 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı" görüldü.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Astrazeneca aşısının 65 yaş üstü için kullanılmasına izin verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), salgın döneminde dünya genelinde kadına yönelik aile içi şiddet şikayetlerinin salgın öncesi yıllara oranla 5 kat arttığını bildirdi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) kullanılmak üzere 20 bin doz Sputnik V aşısı ülkeye ulaştı.

Karadağ'da, 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Malezya'da Mart 2020'den bu yana yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden yapan ilkokul öğrencileri, bugün yeniden ders başı yaparken, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın Kovid-19 aşısı alımlarını artırma kapsamında, Çinli ilaç şirketi CanSino'nun ürettiği ve tek doz olarak uygulanan aşılardan tedarik edebileceğini açıkladı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarının dördüncü kısmını teslim aldı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Etiyopya'ya 2 milyon 200 bin doz, Malavi'ye 360 bin doz aşı gönderildi.

İsrail yönetimi, ülkede ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçileri Kovd-19'a karşı aşılma sürecini başlattı.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’te hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kullanılmayan oteli geçici olarak hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Irak hükümeti, şubat ayından bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Endonezya Gıda ve İlaç Ajansının, AstraZeneca aşılarına acil kullanım onayı vermesinin ardından firmaya ait 1,1 milyon doz aşıyı taşıyan uçak, bugün başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'na iniş yaptı.

AA