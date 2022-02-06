Koronavirüs salgınındaki son durum

Japonya salgına karşı kısmi olağanüstü hali 34 eyalete genişletti,, ancak yayılımın önüne geçemedi. Ülkede günlük vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 bini aştı.

3 milyon vaka sınırının aşıldığı ülkede sağlık bakanı, 2 yaş ve üstü çocukların maske takmalarını tavsiye etti.

Hong Kong'da yeni tedbirler kapıda

Hong Kong'da ise, vakalarda düşüş kaydedilmezse yeni önlemler kapıda.

Yetkililer, hızlı test uygulaması ile yakın temaslılar için ev izolasyonu gibi bir dizi tedbirin uygulamaya konabileceğini duyurdu.

Endonezya'da belirti göstermeyenler için 'izalasyon daireleri' hazırlanıyor

Endonezya'da da, koronavirüs izolasyon daireleri hazırlanıyor. Başkent Jakarta'daki daireler, enfekte olduğu halde belirti göstermeyenler için izolasyon alanı olarak kullanılacak.

Avusturya'da 'aşı zorunluluğu' uygulaması

Avrupa'da aşı zorunluluğunu hayata geçiren ilk ülke Avusturya oldu. 18 yaşından büyük herkesin aşı olmasına ilişkin karar resmileşti.

Hamileler, 180 günden daha kısa bir süre önce virüse yakalananlar ve tıbbi nedenlerle muaf tutulanlar dışında, herkes aşı olmak zorunda. Aksi taktirde 600 euro ila 3 bin 600 euro para cezasına çarptırılacaklar.

Guterres'ten aşı dağıtımında adelet çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, bir kez daha aşı dağıtımında adalet çağrısı yaptı. Addis Ababa'da gerçekleşen ECOWAS Zirvesi'ne telekonferans yoluyla katılan Guterres zengin ülkelerdeki aşılanma oranının Afrika'dakinin yedi katı olduğunu hatırlattı.

Kanada'da aşı karşıtı kamyonculara ceza

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı protestolar mahkemeye taşındı. Eylem organizatörlerine, Ottawa kent merkezinde, 29 Ocak'tan bu yana ana yolları bloke ettikleri ve korna çalarak gürültü yaptıkları gerekçesiyle 9 milyon 800 bin Kanada doları tutarında tazminat davası açıldı.