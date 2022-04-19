Kovid-19'a yakalanan BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye ziyaretini iptal etti
Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, COVID-19'a yakalandığı için iptal etti.
Dünya 19.04.2022, 07:18
Griffiths, Twitter hesabından, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu.
Martin Griffths, Ukrayna'da insani ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü