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Kovid-19'a yakalanan BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye ziyaretini iptal etti

Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, COVID-19'a yakalandığı için iptal etti.

Dünya 19.04.2022, 07:18
Kovid-19'a yakalanan BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye ziyaretini iptal etti

Griffiths, Twitter hesabından, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu.

Martin Griffths, Ukrayna'da insani ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

#Birleşmiş Miletler
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