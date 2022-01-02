Kovid-19 Antarktika'ya da ulaştı

Antarktika'da Belçika'ya ait araştırma istasyonunda personelin tamamının aşılı olmasına rağmen patlak veren Covid-19 salgını endişeye yol açtı.

Prenses Elizabeth Kutup İstasyonu'nda ilk vaka 14 Aralık'ta yedi gün önce Güney Afrika üzerinden gelen bir ekip üyesinde tespit edildi. Son gelen ekibin tamamı ve testi pozitif çıkanlar karantinaya alındı fakat virüs yayılmaya devam etti.

O tarihten bu yana istasyonda çalışan 25 personelden en az 16'sında virüs tespit edildi.

Aralık ayı başında gelen 3 araştırmacı 23 Aralık'ta tahliye edildi.

İstasyonda iki acil durum doktoru bulunuyor ve yeni ekiplerin gelmesi virüs tamamen ortadan kalkana kadar durduruldu.

Fakat BBC'ye konuşan Proje Yöneticisi Joseph Cheek karantinaya rağmen istasyonda durumun kritik olmadığını ve işlerde bir aksama yaşanmadığını belirtti.

Cheek ayrıca personele istemeleri halinde 12 Ocak'taki uçuşla ayrılabilecekleri söylenmesine rağmen hepsinin kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Uluslararası Kutup Vakfı tarafından işletilen Prenses Elizabeth İstasyonu 2009 yılında faaliyete geçmişti.

Öte yandan bu olay Antarktika'da görülen ilk Covid-19 vakası değil. Geçtiğimiz yıl Bernardo O'Higgins istasyonundaki bazı Şilili askeri personele bir tedarik gemisinde koronavirüs vakası görülmesinin ardından hastalık bulaşmıştı.

Kaynak: Euronews