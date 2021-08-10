Kovid-19 hastanesinin oksijen borusu patladı, 11 hasta öldü
Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği aktarıldı.
Dünya 10.08.2021, 14:36
Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.
71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.
AA
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