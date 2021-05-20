Kovid-19 Latin Amerika ülkelerinde can almaya devam ediyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 641, Meksika'da 104, Arjantin'de 494, Kolombiya'da 452, Peru'da 264, Şili’de 32, Ekvador’da 102, Bolivya'da 58, Paraguay’da 112, Honduras'ta 32 ve Uruguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 641 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 441 bin 691’e, 79 bin 219 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 812 bin 55’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 129 bin 412 vaka ve 105 bin 852 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 330 bin 118 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişi hayatını kaybetti, 2 bin yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 220 bin 850’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 512’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 907 bin 538’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 494 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 72 bin 265’e, 39 bin 652 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 411 bin 160’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 9 bin 150 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 452 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 82 bin 743’e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 579 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 161 bin 126’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 961 bin 313’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 264 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 456 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 903 bin 615'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 bin 34'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 847 bin 981'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 997'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 778 artışla 1 milyon 300 bin 629’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 236 bin 581’e ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 102 artarak 19 bin 979’a, vaka sayısı da 1441 artışla 412 bin 907’ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 766 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 340 bin 207'ye, virüse bağlı can kaybı 13 bin 693'e, sağlığına kavuşanların sayısı 276 bin 549'a çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 781 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 321 bin 32’ye, can kaybı sayısı 7 bin 914’e, sağlığına kavuşanların sayısı 266 bin 328’e çıktı.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti ve 924 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 229 bin 211'e, can kaybı sayısı 6 bin 51'e, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 123'e çıktı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 60 artarak 3 bin 638'e, vaka sayısı 3 bin 339 artışla 249 bin 365'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 216 bin 589 kişi iyileşti.

AA