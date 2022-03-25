Kremlin: Bulgaristan beğense de beğenmese de Ruble ile ödeme yapacak

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konunun kapandığını ve Bulgaristan'ın "beğense de beğenmese de" ruble olarak ödemek zorunda kalacağını söyledi .

Ancak Sırbistan'ın endişelerini dile getirerek, ülkenin Ukrayna ile bağlantılı olarak Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca eylemden veya yorumdan kaçındığını kaydetti.

"Bu Sırbistan için geçerli değil. Sorun çözülmeyi bekliyor ve doğal olarak Sırbistan'ın endişeleri en büyük önceliğimiz olacak ”dedi.

Bu haftanın başlarında, Bulgaristan'ın eski enerji bakan yardımcısı Yavor Kuyumdzhiyev, ülkenin büyük ölçüde Rus gazına bağlı olduğunu ve alternatiflerden yoksun olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moskova'nın kararının birçok sorun yaratacağını söylemişti.

Sırbistan ve Macaristan'a gaz tedarikinin yapıldığı ülke olan Bulgaristan'ın gaz ödemelerinde rubleye geçmek istemediğini açıklamıştı.