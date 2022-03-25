Kremlin'den fosfor bombası iddialarına yanıt: Anlaşmaları ihlal etmedik

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'li yetkililerin Rusya'ya yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

ABD'den birçok kez Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceği uyarısına değinen Kremlin Sözcüsü iddiayı "Washington'ın kendi kimyasal ve biyolojik silah programından dikkati başka yöne çekme taktiği" şeklinde nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombası kullandığı iddiasına da yanıt veren Sözcü Peskov "Hiçbir zaman uluslararası anlaşmalarıı ihlal etmedik" dedi.

ABD'nin Moskova'yı izole çabalarında kısmen etkili olduğunu belirten Peskov Biden'ın Rusya'nın G20'den çıkarılması talebine ilişkin "Dünya ABD ve Avrupa'dan çok daha çeşitli" yanıtını verdi.

NATO'nun Doğu kanadına yığınak yapmasıyla ilgili nasıl yanıt verileceğine dair Rusya Devlet Başkanı Putin'e öneri sunulacağını belirtti.