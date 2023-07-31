Kremlin'den "görüşme" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Putin'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin tarihinin belli olup olmadığına dair sorular aldı.

Peskov, "Devlet Başkanı Putin'in bu soruya yanıt verdiği evvelsi günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Putin'in de söylediği gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çarşamba günü bir telefon görüşmesi planlanıyor" dedi.

Putin, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'la Çarşamba günü telefonda görüşeceklerini belirtmişti.