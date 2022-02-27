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Kremlin: Rus heyet müzakereler için Belarus'ta

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını duyurdu.

Dünya 27.02.2022, 10:51
Kremlin: Rus heyet müzakereler için Belarus'ta

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşmeler için Belarus’un seçilmesine tepki gösterdi.

Zelenskiy, müzakerelerin Minsk'te yapılmasının ancak Rusya'nın Belarus'tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabileceğine vurgu yaptı:

“Müzakerelerin, Ukrayna'ya saldırganlık göstermeyen başka lokasyonlarda yapılmasına açığız.”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, "Rus heyeti Gomel'e, buranın Ukrayna için herhangi bir anlam ifade etmediğini bilerek geldi" dedi.

#Kremlin
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