Kremlin: Rus heyet müzakereler için Belarus'ta

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşmeler için Belarus’un seçilmesine tepki gösterdi.



Zelenskiy, müzakerelerin Minsk'te yapılmasının ancak Rusya'nın Belarus'tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabileceğine vurgu yaptı:



“Müzakerelerin, Ukrayna'ya saldırganlık göstermeyen başka lokasyonlarda yapılmasına açığız.”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, "Rus heyeti Gomel'e, buranın Ukrayna için herhangi bir anlam ifade etmediğini bilerek geldi" dedi.