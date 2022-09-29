Kremlin: Rusya’yı Kuzey Akım boru hattındaki gaz sızıntısıyla suçlamak aptalca

AFP’nin haberine göre, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna’nın sızıntıları Moskova tarafından düzenlenen bir ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın olası saldırının arkasında olabileceği iddialarına yanıt verdi.



Peskov, “Bu oldukça öngörülebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir bir şekilde aptalca. Çünkü bu bizim için büyük bir sorun. İlk olarak, Kuzey Akım 2’nin her iki hattı da gazla dolu, tüm sistem gaz pompalamaya hazır ve gaz çok pahalı. Şimdi gaz havaya uçuyor” dedi.



Kremlin ayrıca, Washington’u Türk bankalarına Rusya’nın Mir ödeme sistemini kapatması için baskı yapması ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken iki ülke arasındaki gelişen ticareti olumsuz etkilediği için eleştirdi.



Peskov, “Bankaların ve finans kuruluşlarının ABD’nin en güçlü baskısı altında bulunduğu ve bankacılık sistemine yönelik ikincil yaptırım tehdidiyle karşı karşıya olduğu açıktır. Bu karar, elbette, eşi benzeri görülmemiş bir baskı altında alındı” dedi.



Kremlin Sözcüsü, bu ifadelerle Türk bankaların Rus ödeme sistemi Mir’den çıkma kararına atıfta bulundu.

Şarku’l Avsat