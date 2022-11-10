Kremlin: Washington ile ilişkiler ara seçimlerden sonra da kötü kalacak
Rusya, ABD’deki ara seçimlerin sonuçlarına bakılmaksızın Washington ile ilişkilerinin ‘kötü kalacağını’ vurguladı.
Dünya 10.11.2022, 08:49
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, “Bu seçimler herhangi bir önemli değişime neden olmayacak. İlişkilerimiz hala kötü ve öyle kalmaya devam edecek” dedi.
Peskov, nükleer silahları azaltmayı hedefleyen New START anlaşmasını uzatma konusunda ABD ile bir diyalog kurma hakkında konuşmanın da erken olduğunu sözlerine ekledi.
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