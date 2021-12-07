Kritik görüşme başladı
Ukrayna konusunun ele alındığı Biden ve Putin'in video konferans görüşmesi başladı.
Dünya 07.12.2021, 19:02
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunu görüşüyor.
Beyaz Saray yetkililerinden edinilen bilgiye göre Biden-Putin görüşmesi ABD yerel saatiyle 10.07'de (TSİ 18.07) başladı.
Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması konusunun ana başlığı oluşturduğu görüşmede Biden'ın, Putin'i işgale kalkışmaması ve bunun ekonomik sonuçları konusunda uyarması bekleniyor.
Kaynak: AA
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