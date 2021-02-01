Kudüs için tarihi uyarı: Amaçları yok etmek!

Burak Meydanı’ndaki kazılar konusunun eskiye dayandığını belirten Sabri, işgalcilerin kazılarda geçmişlerine ait tarihi eserler aradıklarını öne sürdüklerini ve kazı çalışmalarının 18’inci yüzyılda bölgede Yahudilerin yaşadığını ispat etme çabasındaki sözde İngiliz arkeologlar tarafından başlatıldığını ifade etti.

İşgalcilerin şu an kazı çalışmalarını Burak Meydanı’nda yoğunlaştırdıklarını ve aslında el-Mağaribe Mahallesi’nin bir parçası olan bölgenin İslami vakıf olduğunu kaydeden Sabri, işgalcilerin buldukları her İslami eseri yok ettiklerini bildirdi.

''İbrani tarihine ait tek bir taş dahi bulamadılar''

İşgalcilerin geçmişte Yahudilerin Kudüs’te yaşadığına dair hiçbir eser bulamadıklarını ve bu nedenle İslami eserlerden intikam aldıklarını söyleyen Sabri, “Tarihi çarpıtmak için harcadıkları milyonlara ve büyük kazı çalışmalarına rağmen kadim İbrani tarihine ait tek bir taş dahi bulamadılar” dedi.

Sabri, işgal yönetiminin Burak Meydanı’nı Kudüs’teki Yahudi mahallelerine bağlayacak hafif raylı sistem şebekesiyle birlikte bölgede lokantalar, ofisler, otoparklar ve büyük binalar inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi