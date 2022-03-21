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Kuleba: "Evlerine geri dönecekler"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, spsyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ruslar, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı. Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek." dedi.

Dünya 21.03.2022, 00:02
Kuleba: "Evlerine geri dönecekler"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ülkesinin Energodar kentinde bugün meydana çıkan Ukraynalıların, düzenledikleri gösteriyle, Rus askerleri tarafından kaçırılan yerel belediye başkan yardımcısı Ivan Samoidyuk'un serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı. Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek."

Kaynak: AA
#Ukrayna #kuleba #rusya
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