Kuleba: "Evlerine geri dönecekler"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ülkesinin Energodar kentinde bugün meydana çıkan Ukraynalıların, düzenledikleri gösteriyle, Rus askerleri tarafından kaçırılan yerel belediye başkan yardımcısı Ivan Samoidyuk'un serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Brave Ukrainians in Energodar hold a peaceful protest demanding to release deputy mayor Ivan Samoidyuk who was abducted by Russian invaders. Russians thought they could impose their authoritarian rules in democratic Ukraine. Instead, they need to go home. #CourageousEnergodar pic.twitter.com/PY9H3x5Szc