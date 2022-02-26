"Kuraklık Somali'de 4,3 milyon kişiyi etkiledi"

UNDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın insanların hayatlarını olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Somali'de 4,3 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 540 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı ülkede acil olarak insani yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Öte yandan, BM, Somali'de kuraklıktan etkilenenlere 25 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.