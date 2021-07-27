Kuril Adaları krizi: Japonya'dan Rusya'ya protesto notası

Japonya, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in Kuril Adaları'nı ziyareti sonrası, Rusya'ya protesto notası verdi.

Mişustin'in Hokkaido’nun kuzeyindeki Kuril Takım Adaları'ndan Etorofu Adası'nı ziyaretine yönelik, Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mihail Galuzin, Japonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rus Büyükelçi Galuzin'e tepkilerini ileten Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo, Mişustin'in Etorofu Adası'nı ziyaretine ilişkin, Rusya'ya protesto notası verildiğini belirtti.

Bunun ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Kozuki Toyohisa'yı bakanlığa çağırarak, ülkesinin protestosunu bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Galuzin, "2. Dünya Savaşı'nın sonucu olarak adaların yasal olarak devralındığına yönelik temel duruşun ışığında protesto kabul edilemez." dedi.

Öte yandan yazılı açıklama yapan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ziyaretin "Japon halkının duygularını incittiğini ve Japon-Rus ilişkilerine katkı vermediğini" belirtti.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu da ziyaretin, "Kuzey Adaları konusunda Japonya'nın süregelen duruşuyla çeliştiğini ve oldukça talihsiz" olduğunu söylemişti.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

AA