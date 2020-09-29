Kuveyt'in yeni Emiri belli oldu

Kuveyt Bakanlar Kurulu yeni Emiri açıkladı. Yeni Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah oldu.

Emir Nevvaf Kimdir?

1937'de dünyaya gelen yeni Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6. oğlu. Siyasi hayata 1962'de atılan Sabah, 1991 yılından itibaren Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. 2006 yılında ise veliaht prens olarak atandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 21:58