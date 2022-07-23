Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"Bunun, gıda güvenliğinin artırılması, tahıl arzındaki açığın kapatılması ve fiyat artışlarının durdurulmasına katkıda bulunacak bir adım olduğu" ifade edilen açıklamada, bu anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) gösterdiği çabanın takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in, anlaşmanın, iki ülkeyi (Rusya-Ukrayna) siyasi çözüme götürecek bir adım olmasını umut ettiği kaydedildi.

Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması için Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen anlaşmanın küresel fiyat artışları ve hububat eksikliğinin giderilmesi yönünden önemli bir adım olduğu ve Ukrayna'daki savaştan zarar gören ülkelerin gıda güvenliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulanırken, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin gösterdiği çabadan övgüyle bahsedildi.

Bu zorunlu gıda ihtiyacının karşılanması hedefiyle anlaşmaya varılmasının Rusya ve Ukrayna'nın konuya olan duyarlılığını yansıttığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasında ateşkes, barış ve güvenliğin güçlendirilmesi gibi konulardaki anlaşmazlıkların giderilmesi için en iyi yolun müzakere ve diyalogdan geçtiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.