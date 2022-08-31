Kuzey Akım’ın yarından itibaren geçici olarak kapatılacak

Açıklamada, bakımın tamamlanmasının ardından ve ünitede teknik arıza olmaması durumunda gaz tedarikinin günde 33 milyon metreküp seviyesine yeniden ulaştırılacağı ifade edilmişti.



Gazprom basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım doğalgaz boru hattı yarın Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacak ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacak.



Şirketten yapılan açıklamada, bu önlemlerin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.



Mevcut teknik bakım sözleşmesine göre rutin bakım çalışmalarının her bin çalışma saatinde bir kez olmak üzere Siemens uzmanları ile birlikte yapılması gerekiyor.



Gazprom, 19 Ağustos tarihinde Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz tedarikinin, çalışır durumda olan tek gaz pompalama ünitesinin onarımı nedeniyle 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar tamamen durdurulacağı konusunda uyarmıştı.