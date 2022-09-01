Kuzey Kore, Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerine işçi gönderebilir

Bu fikir, Rusya'nın Kuzey Kore büyükelçisinin yakın tarihli bir röportajda kullandığı "en zorlu koşullara" atılabilecek, ucuz ve çalışkan bir işgücü öngören üst düzey Rus yetkililer ve diplomatlar tarafından açıkça destekleniyor.

Kuzey Kore'nin Moskova büyükelçisi geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki iki Rusya destekli ayrılıkçı bölgeden elçilerle bir araya geldi ve ülkesinin pandemik sınır kontrollerini gevşetmesine atıfta bulunarak “emek göçü alanında” iş birliği konusunda iyimserliğini dile getirdi.

Görüşmeler, Temmuz ayında Kuzey Kore'nin Rusya ve Suriye dışında bölgelerin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan ve Ukrayna'daki ihtilaf konusunda Rusya ile daha da uyumlu hale gelen tek ülke haline gelmesinden sonra geldi.

Kuzey Koreli işçilerin Donbas'ta istihdamı, nükleer ve füze programları nedeniyle Kuzey'e uygulanan BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına açıkça aykırı olacak ve ABD liderliğindeki nükleer silahsızlanma için uluslararası baskıyı daha da karmaşık hale getirecek.