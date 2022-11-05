Kuzey Kore-Rusya yakınlaşması hız kazandı: Yıllar sonra ilk tren seferi
Uydu görüntüleri, yıllar sonra ilk kez Kuzey Kore’den Rusya’ya bir trenin geçtiğini ortaya koydu.
Dünya 05.11.2022, 13:28 05.11.2022, 13:43
Bloomberg haber ajansı, 38 North internet sitesinden alıntıladığı haberinde, tren seferinin dün öğleden sonra iki ülke arasındaki tek kara bağlantısı yakınlarında görüldüğünü aktardı. Kuzey Kore, salgın nedeniyle Şubat 2020'de Rusya ile kara bağlantısını kapatmıştı.
Kuzey Kore'nin faaliyetlerini takip eden ABD merkezli 38 North adlı internet sitesi, fotoğraflardan trenin amacını belirlemenin mümkün olmadığını, Kuzey Kore ve Rusya'nın Eylül ayında demiryolu trafiğini yeniden başlatma konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Bu, ABD’nin Kuzey Kore'yi Rusya'ya topçu tedarik etmekle suçlamasından günler sonra geldi.
Geçtiğimiz Eylül ayında Kuzey Kore Rusya’ya silah sattığı iddialarını reddetmişti.
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