Larry King’in ölüm nedeni açıklandı: Sepsis

Daha önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği söylenen efsane sunucu Larry King’in sepsis hastalığından öldüğü açıklandı.

King'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, emektar televizyon sunucusu 23 Ocak günü 87 yaşında Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Sepsisin 2 sebebi var

King, koronavirüse yakalanmış ve ocakta virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak bu hafta sonu People dergisinde yer alan haber, coronavirüsün King'in ölüm nedeni olmadığını söyledi. People, gazetecinin sepsise yol açan iki temel sorunu olduğunu bildirdi: Hipoksik solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği olarak da bilinen son evre böbrek hastalığı.

King, önceden de birtakım sağlık sorunları yaşamıştı. 1987'de önemli bir kalp krizi atlatmış ve 2017'de akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. King iki yıl sonra anjiyoplasti ameliyatına girdi ve felç geçirdi.

Geçen sene 2 çocuğu ölmüştü

Geçen yıl King iki yetişkin çocuğunu, oğlu Andy ve kızı Chaia'yı birkaç hafta arayla kaybetti.

Binlerce röportaj yaptı

Efsanevi sunucu, 60 yılı kapsayan kariyerinde çok sayıda ünlü, siyasi lider ve tanınmış kişiyle röportajlar yaptı. King'in ölümünden sonra yapılan açıklamada, "63 yıl boyunca ve radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında, Larry'nin binlerce röportajı, ödülü ve aldığı küresel beğeni, onun bir yayıncı olarak benzersiz ve kalıcı yeteneğinin delili olarak duruyor" ifadeleri kullanıldı.

Associated Press, kariyeri boyunca King'in 50 binden fazla röportaj yaptığını tahmin ediyor.

Kaynak: NTV