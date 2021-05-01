Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 595 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 403 bin 781’e, 68 bin 333 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 659 bin 11’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 903 bin 709 vaka ve 96 bin 191 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 194 bin 538 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 460 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 821 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 216 bin 907’ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 344 bin 755’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 864 bin 914’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 357 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 63 bin 865’e, 22 bin 420 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 977 bin 363’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 634 bin 306 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 490 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 73 bin 720’ye çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 790 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 859 bin 724’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 669 bin 308’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 376 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 661 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 799 bin 445'e, virüse bağlı can kaybı 61 bin 477'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 741 bin 861'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 106 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 353'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 199 artışla 1 milyon 198 bin 245'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 129 bin 347'ye ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79 artarak 18 bin 631'e, vaka sayısı da 1173 artışla 381 bin 862'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 318 bin 598 kişi de iyileşti.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 1862 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 305 bin 594'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 975'e, sağlığına kavuşanların sayısı 251 bin 664'e çıktı.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 24 artarak 7 bin 524'e, vaka sayısı 1424 artışla 227 bin 671'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 202 bin 843 kişi iyileşti.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 212 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 279 bin 77'ye, can kaybı 6 bin 385'e, sağlığına kavuşanların sayısı 229 bin 519'a çıktı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 53 artarak 2 bin 616'ya, vaka sayısı 2 bin 702 artışla 198 bin 428'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 167 bin 823 kişi iyileşti.

AA