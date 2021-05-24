Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 860, Meksika'da 50, Arjantin'de 375, Kolombiya'da 496, Peru'da 246, Şili’de 132, Bolivya'da 55, Paraguay’da 125 ve Uruguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 860 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 449 bin 68’e, 35 bin 819 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 83 bin 25’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 188 bin 105 vaka ve 107 bin 614 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 492 bin 167 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 1274 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 647’ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 396 bin 604’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 914 bin 101’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 375 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 74 bin 63’e, 24 bin 801 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 539 bin 484’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 106 bin 949 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 496 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 84 bin 724’e çıktı.

Son 24 saatte 21 bin 669 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 232 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 26 bin 277’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 246 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 36 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 925 bin 289'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 68 bin 53'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 869 bin 538'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 132 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 518'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 519 artışla 1 milyon 329 bin 918’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 259 bin 80’e ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti ve 1466 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 349 bin 653'e, virüse bağlı can kaybı 13 bin 965'e, sağlığına kavuşanların sayısı 282 bin 10'a çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 514 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 332 bin 971’e, can kaybı sayısı 8 bin 360’a, sağlığına kavuşanların sayısı 274 bin 920’ye çıktı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 60 artarak 3 bin 871'e, vaka sayısı 3 bin 89 artışla 265 bin 98'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 227 bin 531 kişi iyileşti.

AA