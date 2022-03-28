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Lavrov'dan İstanbul'daki müzakerelere ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "İstanbul'da yeniden başlayacak müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz" dedi.

Dünya 28.03.2022, 12:36
Lavrov'dan İstanbul'daki müzakerelere ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov da, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye gideceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir” ifadelerini kullandı.

#Lavrov #Ukrayna #rusya
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