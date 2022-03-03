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Lavrov'dan "nükleer savaş" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya 03.03.2022, 14:45 03.03.2022, 15:33
Lavrov'dan "nükleer savaş" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli" açıklamasında bulundu.

Lavrov, "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz" dedi.

#Sergey Lavrov #nükleer savaş
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