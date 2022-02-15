Lavrov'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddialarına tepki! 'Bilgi terörizmi'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları bilgi terörizmi olarak tanımlayan Lavrov, Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişlerinin belli bir plana göre olduğunun altını çizdi.

Lavrov, "Moskova, Batı ile güvenlik konusundaki diyaloğun bir parçası olarak, orta menzilli nükleer füzeler konusunda ayrı müzakere yapmaya hazır." dedi.

Lavrov, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin, Avrupa dahil birçok ülke tarafından olumlu karşılanacağını iddia ederek "Bu gerçekleşirse Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere birçok kişinin rahat bir nefes alacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Putin saldırı tarihlerini alaya alıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planladığı iddia edilen saldırı konusunda verilen tarihleri alaya alıyor. Bu manik depresif bilgileri anlamak ve açıklamak da bizim açımızdan mümkün olmuyor. Avrupa güvenliğindeki gergin durumu Rusya'nın askeri operasyonları değil, Donbas temas hattına savaş eli kulağında diyerek asker ve silah yığan Ukrayna tarafı ve ABD açıklamaları oldu."

Rusya'nın kendi topraklarında askeri tatbikatlara devam edeceğinin altını çizen Peskov, bunun pazarlık edilecek bir konu olmadığına işaret etti.

"Rus halkının kaderi Donbas'ınkinden farklı değildir, ve Rusya Minsk anlasmalarına bağlı kalmaya devam edecek" diyen Peskov, ABD'nin Kiev elçiliğini tahliye kararı gösteriş ve histerinin bir tezahürü." değerlendirmesini yaptı.

Peskov; "Putin ve Şolz uzun bir görüşme yapacak zira masada konuşacak çok konu var." dedi.