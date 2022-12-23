Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan'ın bugünkü toplantıya katılmama kararı aldığına dikkati çeken Lavrov, "Ermenistan'ın toplantıyı reddettiğini bakanlığın basın servisinden öğrendik. Diplomatik kanallar kullanılmadı. Bu Ermenistan tarafının kararıdır. Ermenistan'ın toplantıya bildirdiği yol soru işaretleri uyandırıyor." dedi.

Lavrov, Ermenistan bakanının katılımıyla üçlü toplantıyı gündemden çıkarmadıklarını ve bu toplantıyı Moskova'da düzenlemeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Laçın Koridoru'nda ulaşımın yeniden sağlanmasından yanayız"

Laçin Koridoru'ndaki duruma değinen Lavrov, bölgede bulunan Rus barış güçlerinin bu sorunun çözümü konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Ulaşım bağlantılarının mümkün oldukça en kısa zamanda yeniden sağlanmasından ve bölgedeki maden yataklarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözülmesinden yanayız." dedi.

Tüm tarafların, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020'de kabul ettiği bildiri kapsamında Laçın Koridoru ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, şöyle devam etti:

"Bunlar, herhangi bir meselede kaçınılmaz olan ve elbette ivedilikle değerlendirilmesi ve çözülmesi gereken sorunlardır. Herhangi bir olaydan sonra her seferinde taraflardan biri kararlaştırılan müzakere turundan vazgeçerse, sorunlar daha çok devam edecek."

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlam ve adaletli barışın sağlanmasından yanayız"

Bakan Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması meselesine ilişkin ise "Tarafların bu konudaki pozisyonlarını yakınlaştırmak için elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlam ve adaletli barışın sağlanmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformuna da değinen Lavrov, söz konusu formatta bakanlar düzeyindeki toplantı için hazırlık yapıldığı bilgisini paylaştı.

Lavrov, Rusya'nın Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan'ın Karabağ'a yerleşme kararıyla ilgisi olmadığını ifade ederek "Rusya Devlet Başkanı, Vardanyan'ın isteği üzerine Rus vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin kararname imzaladı. Vardanyan, Rus vatandaşı artık değil." dedi.

"Ermenistan, yükümlülüklerini ciddiye almalı"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Ermenistan ile müzakerelerin ilk turunun ekimde İsviçre'nin Cenevre kentinde, 2. turunun ise kasım ayında ABD'nin başkenti Washington'da yapıldığını anımsatarak "Üçüncü tur müzakerelerin olmayacağını neredeyse son anda öğrendik." dedi.

Ermenistan'ın Moskova toplantısı öncesi Azerbaycan'a barış anlaşmasıyla ilgili yeni bir teklif paketi sunduğu bilgisini paylaşan Bayramov, bu tekliflere yanıt vermeye henüz hazır olmadıklarını söyledi.

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan'ın pozisyonlarının barış anlaşmasıyla ilgili birçok konuda farklı olduğunu belirtti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de kabul ettikleri bildirilerin uygulanmasının önemine işaret eden Bayramov, Ermenistan'a çağrıda bulunarak "Yükümlülüklerinizi ciddiye almalısınız. Bu çözümün en iyi garantörüdür. Savaş sonrası dönemindeki çözümün tutarlı bir çalışma gerektirdiğini düşünüyoruz. Kimse bizim yerimize bu sorunu çözmez." diye konuştu.

"Laçın Koridoru ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor"

Laçın Koridoru'ndaki duruma değinen Bayramov, "Azerbaycan tarafının buradaki ulaşımı bloke ettiğine dair çok haber çıkıyor. Bu bilgi, gerçeği yansıtmıyor. Bu, birçok argümanla yalanlanabilir. Durumun gerginleştirildiğini görüyoruz. Ermeni tarafın, kriz görüntüsünü yaratmak için bu konudaki haberleri abarttığını görüyoruz. Bunun temelsiz olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bayramov, yaptırımlardan kurtulmak için Karabağ'a yerleştiği belirtilen Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan ile ilgili "Bu şahsın faaliyetleri suç niteliğindedir. Buna sona verilmelidir. Bu nedenle bu şahıs ne kadar erken bölgeden ayrılırsa, bizim için bu o kadar iyi olur." ifadelerini kullandı.