Lavrov: Kiev, Donetsk ve Luhansk'a savaşa hazırlık yapıyordu

Lavrov, Bakanlığa bağlı Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) düzenlenen "Dijital Uluslararası İlişkiler 2022" konferansında konuşma yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'yı yönlendirdiğini belirtti.

Lavrov, "Batı ülkeleri, 8 yıl boyunca Kiev rejimlerinin Minsk anlaşmalarına uymama isteksizliğini destekledi, Donbas meselesini güçle çözmeye zorladı. Kiev, Donetsk ve Luhansk'a savaşa hazırlık yapıyordu." şeklinde konuştu.

Batı'nın "normal" iletişim kanallarını kapatmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, "dijital diplomasinin" yabancı hedef kitlesine alternatif görüşü aktarabilmek için "tek kanal" olduğunu söyledi.

Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi bahanesiyle bize karşı hibrit savaş ilan etti. Bu savaş, bilgi alanı dahil çeşitli alanları kapsıyor." dedi.

Rusya'nın kendisini izole etmediğini belirten Lavrov, "Mevcut kriz, herhangi bir alanda olduğu gibi kalkınma için ek fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

İnternet yönetimi ve siber güvenlik alanında "yapıcı" iş birliğinin kurulmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, dijital alanda kendi güvenliğini sağlayacaklarını ve çevrim içi platformları geliştireceklerini söyledi.