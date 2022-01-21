Lavrov: Ukrayna'ya saldırma niyetimiz yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Blinken ile görüşmenin "faydalı" ve "açık" olduğunu söyleyen Lavrov, güvenlik garantileri konusunda ABD'nin gelecek hafta yazılı cevap vereceğini aktardı.

Lavrov, "Blinken, bana görüşmeden memnun olduğunu ve görüşmenin güvenlik garantileri konusunda gelecek hafta yazılı cevap vermelerine yardımcı olacağını defalarca belirtti." ifadelerini kullandı ve ABD'den tekliflerine yanıt gelmesinin ardından Blinken ile tekrar görüşeceği bilgisini paylaştı.

Görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığını dile getiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Amerikan meslektaşlarımız, yeniden Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır meselesini ön plana çıkarmaya ve her şeyi burada sözde gerginliğin düşürülmesi gerekliliğiyle koşullandırmaya çalıştı. Bu bir büyü haline geldi. Ancak görüşmeyi, gelecek hafta tekliflerimize yazılı yanıtların verilmesi yönünde anlaşmayla sonlandırdık."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğumuzu iddia ediyorsunuz. Bunun böyle olmadığını defalarca söyledik." diye konuştu.

Ukrayna halkını resmen hiçbir zaman tehdit etmediklerini ifade eden Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın şu andaki histerisi, Ukrayna'nın Donbas'ta güç kullanmasını kışkırtma yönünde değilse de en azından Kiev rejiminin Minsk anlaşmalarını sabote etmeye yönelik çizgisini gizleme yönündedir." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, ABD'ye Ukrayna'yı Minsk anlaşmalarını uygulama konusunda etkileme çağrısında bulundu.