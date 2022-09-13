Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmaları ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.
Dünya 13.09.2022, 20:40
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Bayramov, Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonu sonucu oluşan durum ve saldırının önlenmesi için Azerbaycan'ın attığı adımlar hususunda Lavrov'a bilgi verdi.
Ermenistan'ın son ayda Azerbaycan mevzilerini sürekli ateş altına aldığını, arazilere mayın döşediğini belirten Bayramov, üçlü bildirilerin aksine Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmediğini hatırlattı.
Lavrov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında imzalanan üçlü bildirilerin eksiksiz uygulanmasının önemine ve bölgede çatışmaların önlenmesinin gerekli olduğuna dikkati çekti.
Kaynak: AA
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