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Lavrov ve Blinken İran'ı konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ikili ilişkileri ve İran nükleer anlaşmasını görüştüğü bildirildi.

Dünya 06.10.2021, 11:33
Lavrov ve Blinken İran'ı konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Blinken'in görüşmesinde ikili ilişkilerdeki güncel konular ele alındı.

Ayrıca iki bakan, İran nükleer anlaşmasının uygulanmasının sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AA

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#iran #nükleer
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