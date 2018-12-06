Lavrov’dan NATO faaliyetlerine eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'da ABD füze savunma sistemi konuşlandırılması ve NATO'nun doğuya yayılmasının Avrupa-Atlantik bölgesinde güven krizine neden olduğunu söyledi.

Lavrov, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO'nun doğu sınırlarındaki faaliyetlerini eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "NATO'nun umursamaz şekilde genişlemesi, ittifakın doğu kanadı diye adlandırılan bölge üzerindeki potansiyelini artırması, ABD'nin füze savunma sistemini Avrupa'ya konuşlandırması, uydurulmuş bahanelerle gayrimeşru yaptırımlar Avrupa-Atlantik'te güven krizine yol açtı." dedi.

Kiev yönetiminin Batı tarafından korunduğunu söyleyen Lavrov, "Kiev rejiminin, onu affeden ve hatta haklı çıkaran Batılı hamilerinden tam bir dokunulmazlığa sahip olması şaşırtıcı. Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas'taki temas hattındaki aktif askeri hazırlıkları ve Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz'deki provokasyonlar için de geçerlidir." şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 14 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

