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Lavrov'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddialarına tepki! 'Bilgi terörizmi'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir.

Dünya 15.02.2022, 14:01 15.02.2022, 14:03
Lavrov'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddialarına tepki! 'Bilgi terörizmi'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklama yaptı. 

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

-Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir.

-Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişleri belli bir plana göre oluyor.

-Moskova, Batı ile güvenlik konusundaki diyaloğun bir parçası olarak, orta menzilli nükleer füzeler konusunda ayrı müzakere yapmaya hazır.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planladığı iddia edilen saldırı konusunda verilen tarihleri alaya alıyor.

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