Lavrov'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddialarına tepki! 'Bilgi terörizmi'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir.
Dünya 15.02.2022, 14:01 15.02.2022, 14:03
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklama yaptı.
Lavrov'un açıklamalarından satır başları:
-Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporlar bilgi terörizmidir.
-Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişleri belli bir plana göre oluyor.
-Moskova, Batı ile güvenlik konusundaki diyaloğun bir parçası olarak, orta menzilli nükleer füzeler konusunda ayrı müzakere yapmaya hazır.
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