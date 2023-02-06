Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dilekleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla taziyelerini illetti, Türkiye'ye desteğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ı arayan Aliyev, Türkiye'de meydana gelen deprem sonucunda çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin Azerbaycan'ı çok sarstığını ve üzdüğünü belirtti.



Aliyev, Erdoğan'a, depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına kendi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ileterek, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu büyük felakettir. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye her zaman birbirinin yanındadır." dedi.



Kendisinin talimatıyla Türkiye'ye 420 kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiğini ve ekibin afet bölgesine varır varmaz Türk meslektaşlarıyla çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Aliyev, "İhtiyaç duyulan yardım malzemeleri de yakın zamanda Türkiye'ye gönderilecek." diye konuştu.



Erdoğan da destek ve dayanışma için Aliyev'e ve Azerbaycan halkına teşekkür etti.

KKTC

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Suudi Arabistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

İsrail

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Ürdün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Ürdün Kralı 2. Abdullah da hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Fransa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.



Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten liderler, Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.