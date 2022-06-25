Moskova, Rusya'nın Kaliningrad yerleşim bölgesine mal sevkiyatına ilişkin kısıtlamalar konusundaki anlaşmazlığın artmasıyla birlikte Litvanya sınırlarının yasallığını sorgulamaya başladı.



Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumartesi günü devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Litvanya bu adımıyla sınırlarını sorguladı. Malların engelsiz geçişine izin verilmesi Rusya'nın eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Litvanya’nın sınırlarını tanıması için bir şart. Litvanya son hamlesiyle sadece bacağına değil, kafasına da sıktı" dedi.



Kaliningrad Valisi Anton Alikhanov, inşaat malzemeleri ve mineraller de dahil olmak üzere Baltık Denizi'ndeki Rus yerleşim bölgesine taşınan tüm malların yaklaşık yüzde 40 ila 50'sinin yasak kapsamında olduğunu söyledi.



Rusya yasağı yasadışı olarak nitelendirdi ve Avrupa Birliği ve NATO üyesi Litvanya'ya karşı harekete geçmekle tehdit etti.



Rusya'nın şimdiye kadar yaptığı tehditler arasında Litvanya'yı ortak elektrik şebekesinden çıkarmak da var. Ancak, ülkenin sınırlarına ilişkin Rus-Litvanya anlaşmasının feshedilmesi anlaşmazlığı tırmandırabilir.



Diğer yandan Rusya'da, Kaliningrad yerleşim bölgesine bir ‘geçit’ yapılması için haftalardır TV programlarında çağrılar yapılıyor. Rogozin ise bu talepte bulunan ilk üst düzey Rus yetkili.

Kaynak: Şarku’l Avsat