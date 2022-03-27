Lviv'de füzelerle vurulan yakıt deposundaki yangın söndürüldü
Rusya tarafından güdümlü füzelerle vurulan Ukrayna’nın Lviv kentindeki yakıt deposunda çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Dünya 27.03.2022, 11:56
Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.
Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.
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