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Lviv'deki füzeli saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığı aktarıldı.

Dünya 13.03.2022, 14:55 13.03.2022, 16:22
Lviv'deki füzeli saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Lviv Valisi Maksim Kozicki, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu kaydetti.

Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

#Lviv #füze #Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi
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