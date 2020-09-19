Maarif Okullarında 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi başladı

Maarif Okullarından yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında eğitim faaliyeti yürüten Türkiye Maarif Vakfına bağlı aralarında Kosova, Afganistan, Burundi, Ekvator Ginesi, Macaristan, Mali, Pakistan ve Romanya’nın bulunduğu ülkelerdeki okullarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi açıldı.

Uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelmenin coşkusunu yaşadı.

Normalleşme süreci öncesi gerekli tüm tedbirlerin detaylıca alındığı Maarif Okullarının uzaktan eğitimde öncü olmasının ardından yeni normale geçişte de öncü olması, ülkelerdeki paydaşlarca takdir ediliyor ve dikkatle izleniyor.

Sınıflarda ve etkinlik alanlarında öğrencilerin yerleri sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanırken, dersler okul içerisinde düzenli olarak yapılan dezenfekte çalışmasının sonrasında işleniyor.

Macaristan Maarif Okullarında yeniden ders zili çaldı

Macaristan’da ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte, başkent Budapeşte’de bulunan Macaristan Maarif İlköğretim Okulu ve Lisesi eğitim-öğretime başladı. Pandemi önlemleri sebebiyle davetlilerin yer almadığı törene, öğrenci, veli ve öğretmenlerin katıldı.

Macar millî marşının ardından açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Macaristan Ülke Temsilcisi Yasin Parıldar, okulun ilk günü öğrenci, veli ve öğretmenlerle aynı salonda olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

Parıldar, hazırlık süreci ve pandemi döneminin ardından okula olan özlemin sona erdiğini, öğrencilerin yeniden okulla buluşabilmesinin sevincini paylaştıklarını ifade etti.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından derslerin başlamasıyla sona erdi ve öğrenciler öğretmenleriyle birlikte sınıflardaki yerlerini aldı.

Hazırlık ve tanıtım çalışmaları yapılan Macaristan Maarif Okulunda, 1 yıl boyunca dil kursları, okul öncesi hazırlık dersleri ve velilere yönelik seminerler gerçekleştirildi. Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzaktan eğitime geçilerek çalışmalara devam edildi. Birçok farklı ülkeden öğrencisi bulunan okul, çok kültürlülüğü ve çok dilliliği bünyesinde barındırıyor.

Burundi’de eğitim ve öğretim başladı

Burundi Maarif Okullarında düzenlenen açılış töreni ile 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlandı. Tören, öğrenciler ve velilerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Burundi Büyükelçisi Serap Ataay, Parlamento Üyesi, Lider Kadınlar Ulusal Formu Başkanı ve Eğitim Eski Bakanı Mme Janvier Ndırahısha, Eğitim Bakanı Temsilcisi Büyükelçi Emmanuel Tungamwese, Bujumbura Belediye Başkanı Temsilcisi ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün telekonferans bağlantısı ile katıldı.

Burundi’nin Bujumbura şehrinde faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde öğrencilere hizmet veriyor. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için lise açma çalışmalarını sürdürüyor.

Afganistan Maarif Okullarında yüz yüze eğitim başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süredir uzaktan eğitimle devam eden Afgan-Türk Maarif Okulları, 2020-2021 yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime tekrar başladı.

Afganistan’da Türkiye Maarif Vakfına ait 7 şehirde 45 okulda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle başlandı.

Okul binalarında Kovid-19’a karşı gerekli önlemler alınırken, okullara maskesiz kimse alınmıyor, görevliler tarafından yapılan ateş kontrolünün ardından öğrenciler okul binasına giriyor.

Yeni normale göre tüm tedbirlerin uygulandığı ilk günde öğrenciler kurallara uyarken öğretmenler de tedbirlere hassasiyet gösterdi. Ayrıca alt yapısı uygun olan okullarda hava durumunun müsait olduğu günlerde açık hava sınıfları oluşturularak öğrenciler bahçede ders almaya başladı.

Yüz yüze eğitim öncesi veliler yüz yüze ve online seminerlerle bilinçlendirilerek iş birliğine dahil edildi. Okula devam oranı öğrencilerin katılımıyla yüze yüz olarak gerçekleşti.

Pakistan Maarif Okullarında yüz yüze eğitim “yeni normal” ile tekrar başladı

Pakistan’da 10 farklı şehirde 27 kampüste bulunan Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullar, yeni tip koronavirüs salgını dikkate alınarak yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime “yeni normal” ile tekrar başladı.

Uluslararası Pak-Türk Maarif Okulları seyreltilmiş ders dağılımı ve hibrit eğitim modelini uygulayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, öğretim kademelerinin her birinde farklılaştırılmış ve yeniden düzenlenmiş bir eğitim planlamasını takip edeceklerin belirterek, 22 Eylül’de ortaokul, 30 Eylül’de ise ilkokul-okul öncesi kademelerinin çeşitli önleyici tedbirlerle açılmasının planlandığını kaydetti.

Sınıfların yeni normalin getirdiği kurallar çerçevesinde daha fazla şubeye bölünerek öğrenci sayısı azaltıldığını ifade eden Küçükaladağlı, her bir grubun okula 3 gün devam edeceğini, çeşitli kademelerde ise farklı günlerde eğitim ve öğretiminin süreceğini, toplamda 6 gün ders yapılacağını bildirdi.

Romanya Uluslararası Maarif Okulu yüz yüze eğitim ile yeni eğitim yılına başladı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te Türkiye Maarif Vakfına bağlı faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okulu, Kovid-19 salgını dikkate alınarak yüz yüze eğitime “yeni normal” ile tekrar başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Romanya Ülke Temsilcisi Alparslan Ateş ise Kovid-19’un baş gösterdiği martta hemen online eğitime geçen okullardan biri olduklarını, Romanya’da eğitimde ilk yılları olmasına rağmen deneyimli eğitim kadrosuyla bu süreci başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına Romanya’daki Uluslararası Maarif Okulunda büyük bir heyecan ve sevinçle başladıklarını kaydeden Ateş, yeni eğitim dönemi için yüz yüze, online ve hibrit olmak üzere 3 alternatif eğitim modeli hazırladıklarını ifade etti.

Ateş, şu an için yüz yüze eğitim modeli ile derslere başladıklarını ve salgının gidişat sürecine göre eğitime ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

Ekvator Ginesi, Kosova ve Mali’deki Maarif Okulları da alınan tedbirler çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçti.

Kaynak: AA