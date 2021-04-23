Maarif Okullarında 23 Nisan coşkusu

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 44 ülkedeki Maarif Okulları'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Kovid-19 nedeniyle birçok ülkede uzaktan devam edilen eğitimden dolayı çocuklar evlerinde 23 Nisan'ı kutlarken bazı ülkelerde de sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikler, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın 44 farklı ülkesindeki Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları video ile tüm dünyaya seslenerek, "Ankara'dan yeryüzüne yayılan bağımsızlığın, sevginin, barışın ve dostluğun sembolüdür 23 Nisan, zengin ya da fakir ayırmaksızın renk, dil, kültür, inanç fark etmeksizin dünyanın her yerindeki çocukların bayramıdır 23 Nisan, insanlığın geleceği çocukların kardeş olduğu, bir ve beraber olduğu yegane gündür 23 Nisan, duru sabahların, güneşli günlerin, aydınlık yarınların habercisidir 23 Nisan, çocuklara verilen en güzel hediyelerden biridir 23 Nisan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajı paylaşıldı.