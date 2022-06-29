Macron: Türkiye ve Fransa NATO'ya her zamankinden daha fazla bağlı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO içinde "birlik" mesajı verdi. Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduğunu söyledi.
Dünya 29.06.2022, 23:17
Macron, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Gündeminde gıda sorunu vardı.
Emmanuel Macron, Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatı için Türkiye ve Fransa'nın çalışmalarına işaret etti. İki ülkenin çabalarının süreceğini ifade etti.
Macron, zirveye ilişkin bir fotoğrafı "Birlik ve güç" mesajı ile paylaştı. Türkiye ve Fransa'nın NATO'ya bağlılığını vurguladı.
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