Macron ve Zelenskiy son durumu görüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron görüşmede, Rusya'nın yasa dışı şekilde Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesini kınadı.

Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanması için yardım etmeye ve Avrupalı ortaklarıyla yeni yaptırımlarla ilgili çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Görüşmede ikili, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumunu ele alırken, Macron, santralin Genel Müdürü Ihor Murashov'un Rus güçlerince gözaltına alınmasını kınadı.

Macron ve Zelenskiy, görüşmede bu tesisin işletilmesini ve güvenliğini sağlayan Ukraynalı personelin rotasyonunun sağlanmasının kısa vadede acil olduğuna değindi.

Macron görüşmede, Ukrayna'nın Zaporijya üzerindeki egemenliğine olan bağlılığını hatırlatarak, Rus askerlerinin santralden çekilmesi için çalışmak gerektiğini belirtti.