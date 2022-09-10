Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralini görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. İki lider telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldı.
Dünya 10.09.2022, 18:22
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarıldı.
Macron ve Zelenskiy, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı.
Açıklamada, Macron'un, Zelenskiy'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Kaynak: AA
27
açık
Günün Anketi Tümü