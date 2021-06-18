Macron’un G7’deki hedefi Libya’daki Türkiye varlığıydı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un G7 zirvesinde, meşru hükûmetin davetiyle Libya’da bulunan Türkiye’nin çekilmesine dair bir plan sunduğu iddia edildi. Washington merkezli Politico dergisinin haberine göre, Emmanuel Macron, Libya’dan Türkiye ve Rusya’nın çıkarılmasına yönelik iki sayfalık bir planı Joe Biden’a sundu. Macron’un sunduğu planda Türk askeri varlıklarının 6 aylık bir zaman diliminde geri çekilmesi öngörülüyor. Macron’un planında meşru hükûmetin davetiyle Libya’da bulunan ve aynı zamanda NATO müttefiki olan Türkiye ile Hafter’e destek vermek için Libya’nın doğusunda korsan görev yapan Rus Wagner unsurlarını aynı düzlemde ele alarak bir skandala da imza attı.

BİDEN’A SUNDU

Politico dergisinin iddiasına göre Macron, Libya’da Türkiye’nin çıkarılmasına yönelik bir planı Joe Biden’a sundu. Macron’un sunduğu planda Türk askeri varlıklarının ve Rusya destekli askerlerin 6 aylık bir zamanda diliminde geri çekilmesi öngörülüyor. Yetkililere göre, iki sayfalık teklif, ilgili ülkelerle diplomatik yetkililer arasında birkaç haftadır dolaşıyor.

MEŞRU HÜKÛMETİN DAVETİYLE ORADA

Türkiye, Libya’da meşru hükûmetin davetiyle bulunuyor. Buna karşın başta Fransa olmak üzere Rus Wagner unsurları ve BAE’nin Hafter’e destek için gönderdiği paralı askerler, Libya’da gayrimeşru varlığa sahip. Habere göre Macron’un hedefi ABD’nin ağırlığını kullanarak Libya’dan Fransa’nın istemediği güçleri çıkarmak. Macron’un planında Libya’daki askerlerin temmuz ayında geri çekilmesi öngörülüyor.

KENDİSİNİ YABANCI SAYMADI

Paris’in Libya’da darbeci Hafter güçlerine aktif askeri ve istihbarat desteği verdiği biliniyor. Buna karşın Fransa’nın kendi askerlerinin Libya’daki akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. Bölgenin eski sömürgeci güçleri arasında yer alan Fransa’nın, Libya’da meşru hükûmeti Hafter eliyle devirme hedefinden vazgeçmediği değerlendiriliyor.

BIDEN YÖNETİMİ SESSİZ

Biden yönetiminin Fransa’nın son önerisini destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Ancak dergiye göre ABD’li yetkililer, yabancı askerlerin Libya’dan çekilmesini sağlamak için çalıştıklarını kabul etti.

Yeni Şafak