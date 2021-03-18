Dövmeli ve piercingli kadının anneliğe uygun görülmedi

Kararda Instagram gönderileri, hükmün delili olarak sayıldı.

Instagram'da kararı "absürt" diye niteleyen Tseretilova'nın Temyiz Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi.

Instagram'daki bir gönderide Tseretilova, "Bölgenin zihinsel tuhaflıklarının hesaba katılması gerek, özellikle de hikaye paylaşmamam veya kendi fikirlerimi ifade etmemem ve sessiz kalarak 'zayıf kadını' oynamam yönündekiler" diye yazdı.

33 yaşındaki kadının kızıyla iki oğlunu üç aydan uzun süredir görmediği aktarıldı.

Mahkeme kararında ise şu ifadeler yer aldı:

Mahkemeye sunulan fotoğraflar ve videolardan anlaşılıyor ki N. Sh. Tseretilova birden fazla çocuğu olan bir annenin davranışlarına dair norm ve kurallara uymayan bir yaşam tarzı sürmektedir.

Vücudunda kelimelerin bulunduğu dövmeler vardır.

Tseretilova'nın eski eşi sosyal medyada velayet mücadelesini, eski partnerinin ihmalkar bir anne olması ve iddiaya göre gece kulüplerine gitmesi nedeniyle kazandığını öne sürdü.

Dağıstan bölgesinde yetkililer kadın haklarını çiğnemek ve insan hakları gruplarının faaliyetlerini engellemekle suçlanıyor.

Geçen yıl şubatta İnsan Hakları İzleme Örgütü, bölge polisinin, aile içi şiddetten sağ kalan kadınlara destek veren aktivistlerin evlerine baskın düzenlediğini bildirmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson o dönemde şunları söylemişti: “Bu çirkin polis baskınları, Rusya'da, özellikle de Kuzey Kafkasya'da hakim olan, STK'lar açısından zehirli iklimi gösteriyor.

Bunlar alenen bağımsız yurttaşlık faaliyetlerini bastırmaya, korku aşılamaya ve aktivistleri daimi bir belirsizlik halinde tutmaya yönelik girişimlerdir.

Kaynak: Independent Türkçe