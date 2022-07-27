Mahmud Abbas, Putin'in temsilcisiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ramallah'a ziyarette bulunan Safronkov'u kabul etti.

Görüşmede Abbas, Safronkov'a Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rus diplomat Safronkov da ülkesinin Filistin halkını ve davasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Görüşmede, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Yönetiminin Diplomatik İlişkiler Danışmanı Mecdi el-Halidi ve Rusya'nın Filistin Büyükelçisi Gocha Buachidze de hazır bulundu.