Mahmut Abbas'tan CIA'ya İsrail çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD'den, tek taraflı eylemlerde bulunmaması ve imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Ramallah kentinde bir araya geldi.

Abbas görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ile yaşanan "tehlikeli gelişmelerle" ilgili bilgi verirken, tek taraflı eylemlerinin son bulması ve imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Abbas, bölgede herkes için barış ve istikrarın sağlanması ve Filistin halkının bağımsız devletini kurması için uluslararası kararlar doğrultusunda siyasi sürecin yeniden başlatılması gerekliliğini vurguladı.

Burns ile Abbas'ın görüşmesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 30-31 Ocak tarihinde İsrail ve Filistin'e yapması planlanan ziyaret öncesinde gerçekleşti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta baskın düzenlemişti. Baskın sırasında 9 Filistinli ölmüş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı. Yaralananlardan birinin bugün hayatını kaybetmesiyle baskında ölenlerin sayısı 10'a yükselmişti.

Cenin baskınının ardından Doğu Kudüs'te gerilim tırmanmış, 27 Ocak'ta yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Dün de Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı.