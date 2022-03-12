"Mariupol'deki cami bombalanmadı"

Hacıoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bombalandığı haberlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Rus ordusunun Odessa ve Mariupol şehirlerinin merkezine giremediğini belirten Hacıoğlu, "Ruslar, Mariupol'ün çevresini sarmış durumda. Sürekli şehir merkezine ateş ediyorlar." diye konuştu.

Mariupol'de mahsur kalan sivillerin su, yiyecek, gibi ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Hacıoğlu, tahliye koridorlarının Rusların ateşi nedeniyle tam olarak kullanılamadığına dikkati çekti.

Hacıoğlu, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'yle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ifade ederek "Rusların şehir merkezine yönelik saldırıları hava savunma sistemleriyle çoğu zaman havada engelleniyor. Çatışmalar camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşanıyor. Dün bir roket caminin 700 metre yakınına düştü. Camide herhangi bir hasar yok. Orada kalanların sağlık durumlarında da herhangi bir sorun yok." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde 30 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Hacıoğlu, Mariupol'de tahliye edilmeyi bekleyen aileleriyle beraber 86 kişinin olduğunu kaydetti. Hacıoğlu, araçların bugün Mariupol'e geldiğini ve tahliyelerin yarın başlayacağını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşları ve aileleriyle ilgili sürekli Türk Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini, tahliyeleri bakanlıkla koordineli yürüttüklerini dile getirdi.