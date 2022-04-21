Mariupol düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mariupol’de Azovstal fabrikasına baskın yapılmamasını, burada silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını istedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan Ukrayna’nın Mariupol şehrindeki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi aldı.

Mariupol’ün, Azak Denizi bölgesinde büyük bir sanayi ve ana ulaşım merkezi olduğuna dikkati çeken Şoygu, 8 yılda burasının müstahkem bir bölge, radikal Ukraynalı milliyetçilerin sığınağı haline geldiğini savundu.

Şoygu, Mariupol’e çok sayıda ağır silah getirildiğini belirterek "11 Mart’taki kuşatma sırasında Ukrayna silahlı kuvvetleri, milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların sayısı 8 bin 100’den fazla idi. Şehrin kurtarılması esnasında 4 binden fazlası yok edildi, 1478’i esir alındı. Kalan 2 binden fazlası ise Azovstal Fabrikası sanayi bölgesinde kuşatılmış halde." ifadelerini kullandı.

Mariupol’den sivillerin ve yabancıların tahliyesi için 21 Mart’tan itibaren her gün koridor açıldığını kaydeden Şoygu, şehirden 142 bin 711 kişiyi tahliye ettiklerini ifade etti.

Şoygu, şehirde durumun sakin olduğunu, Azovstal’daki Ukrayna güçlerine yönelik operasyonun 3 veya 4 günde tamamlanacağını bildirerek “Bugün Mariupol, tamamen Rus ordusunun ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti polisinin kontrolü altındadır.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise sanayi bölgesine yapılacak askeri operasyonun uygun olmadığını söyleyerek baskının iptal edilmesi talimatı verdi.

Rus askerlerinin sağlıklarını ve yaşamlarını düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Putin, “Bu sanayi bölgesindeki katakomplara ve yer altına girmeye gerek yok. Ancak bu sanayi bölgesini sinek bile uçmayacak şekilde kapatın.” diye konuştu.

Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı güçlere silah bırakma çağrısı yapan Putin, “Henüz silah bırakmamış herkesi bir kez daha davet ediyoruz. Rus tarafı, ilgili uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak onların hayatlarını ve iyi muameleyi garanti eder. Yaralananların tümüne nitelikli tıbbi yardım yapılacak.” dedi.

Putin, Mariupol’ün kontrol altına alınmasını başarı olarak nitelendirdi.